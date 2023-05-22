Министры иностранных дел Израиля и Бахрейна проведут встречу

Опубликовано: 8:45, 22 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава МИД Израиля провел переговоры с коллегой из Бахрейна. Стороны обсудили вопросы сотрудничества двух стран, а также договорились встретиться в ближайшее время.

Главы МИД Израиля и Бахрейна Эли Коэн и Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни провели в воскресенье телефонный разговор. Стороны обсудили вопросы сотрудничества двух стран, а также договорились встретиться в ближайшее время.

"Я говорил сегодня с моим другом, министром иностранных дел Бахрейна Абдель Латифом аз-Заяни. Мы обсудили развитие событий в регионе, укрепление связей между странами и приверженность заключению и расширению "Авраамовых соглашений" – Эли Коэн

Далее он сообщил о том, что стороны договорились встретиться как "можно скорее".