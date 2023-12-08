Министр обороны США летит в Израиль узнать о планах операции в Газе

Министр обороны Соединенных Штатов отправится в турне по странам Ближнего Востока. Об этом рассказал представитель Пентагона.
В ходе поездки, которая стартует в выходные, Ллойд Остин посетит три страны – Израиль, Бахрейн и Катар.
В Израиле американский министр поговорит с военным руководством этой страны. В частности, он рассчитывает узнать у них, что Израиль собирается делать после прекращения наземных операций и авиаударов.
В Бахрейне глава ведомства посетит центральное командование ВМС США и обсудит шаги по созданию различных коалиций, целью которых является борьба с агрессией хуситов в Красном море.
В рамках поездки в Катар он встретится с руководством страны и поблагодарит его за посредническую роль в освобождении заложников, которых удерживал ХАМАС в Газе. Он также побывает на авиабазе Эль-Удейд и авианосце Gerald Ford.