Министерство гражданской обороны и ЧС появится на Ставрополье

Власти Ставропольского края приняли решение о создании нового ведомства, которому передадут функции нескольких уже существующих, – это будет министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Новое, более крупное, чем прежние, ведомство появится в Ставропольском крае, о соответствующем решении рассказал глава региона Владимир Владимиров.

По его словам, оно было принято для более эффективной борьбы с последствиями чрезвычайных ситуаций, а также для защиты людей. С этими целями создается краевое министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Губернатор уточнил, что новое ведомство получит полномочия и будет обладать ресурсами, которые ранее относились к нескольким другим.

"Будет одна ответственная структура со всем необходимым для решительных действий в экстренных случаях"

– Владимир Владимиров

Глава региона пояснил, что министерство будет заниматься и пожарами, и паводками, и техногенными ЧП. Предполагается, что новое ведомство сможет реагировать и действовать оперативнее тогда, когда важна каждая минута.