Вестник Кавказа

Минимум десять оппозиционеров задержали в Армении – открыто уголовное дело

Минимум десять оппозиционеров задержали в Армении – открыто уголовное дело
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армянские правоохранители завели уголовное дело в отношении ряда членов националистической партии "Дашнакцутюн", задержаны как минимум десять человек.

Уголовное дело возбуждено в Армении в отношении представителей оппозиционной националистической партии "Дашнакцутюн", сообщил ее представитель Ишхан Сагателян.

По его словам, полиция обыскала региональные офисы организации, расположенные в Ехегнадзоре и Вайке. Обыски проводились в рамках уголовного дела, которое было возбуждено на основании аудиозаписей, содержащих разговоры о подкупе участников антиправительственных протестов.

Оппозиционер пояснил, что задержаны минимум десять человек, однако, по всей видимости, эта цифра увеличится, так как данные постоянно обновляются.

Пресс-секретарь армянского Следкома Гор Абрамян подтвердил, что в рамках уголовного дела производятся следственные действия. Как сообщает Sputnik Армения, никаких деталей он не уточнил, сославшись на интересы следствия.

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