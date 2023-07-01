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Микробанки разрешили создавать в Грузии

Микробанки разрешили создавать в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Грузии в скором времени смогут открыться микробанки. Закон об их легализации вступает в силу сегодня. Организации смогут выдавать кредиты на сумму не более 1 млн лари (свыше $381 тыс).

Жители Грузии совсем скоро смогут воспользоваться услугами микробанков. Нормы, определяющие работу таких организаций, вступают в силу сегодня.

Лицензии микробанкам будет выдавать Национальный банк Грузии.

Микробанк сможет предоставлять кредиты на суммы, не превышающие миллиона лари, или $381 тыс. Взять такой кредит сможет один человек или целая группа людей.

Микробанки будут также:

  • открывать депозиты,
  • создавать корсчета,
  • выпускать карты оплаты.

Особо отметим, что микробанкам придет выполнять те же самые требования безопасности и конфиденциальности, что и обычным банкам.

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