Микробанки разрешили создавать в Грузии

Опубликовано: 14:39, 1 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Грузии в скором времени смогут открыться микробанки. Закон об их легализации вступает в силу сегодня. Организации смогут выдавать кредиты на сумму не более 1 млн лари (свыше $381 тыс).

Жители Грузии совсем скоро смогут воспользоваться услугами микробанков. Нормы, определяющие работу таких организаций, вступают в силу сегодня.

Лицензии микробанкам будет выдавать Национальный банк Грузии.

Микробанк сможет предоставлять кредиты на суммы, не превышающие миллиона лари, или $381 тыс. Взять такой кредит сможет один человек или целая группа людей.

Микробанки будут также:

открывать депозиты,

создавать корсчета,

выпускать карты оплаты.

Особо отметим, что микробанкам придет выполнять те же самые требования безопасности и конфиденциальности, что и обычным банкам.