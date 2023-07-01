Микробанки разрешили создавать в Грузии

В Грузии в скором времени смогут открыться микробанки. Закон об их легализации вступает в силу сегодня. Организации смогут выдавать кредиты на сумму не более 1 млн лари (свыше $381 тыс).
Жители Грузии совсем скоро смогут воспользоваться услугами микробанков. Нормы, определяющие работу таких организаций, вступают в силу сегодня.
Лицензии микробанкам будет выдавать Национальный банк Грузии.
Микробанк сможет предоставлять кредиты на суммы, не превышающие миллиона лари, или $381 тыс. Взять такой кредит сможет один человек или целая группа людей.
Микробанки будут также:
- открывать депозиты,
- создавать корсчета,
- выпускать карты оплаты.
Особо отметим, что микробанкам придет выполнять те же самые требования безопасности и конфиденциальности, что и обычным банкам.