Михаил Швыдкой: у России и Азербайджана есть органическая потребность в отношениях

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал "Вестнику Кавказа" о фундаменте и актуальном состоянии российско-азербайджанских отношений в политике и культуре.

Государственный визит президента России Владимира Путина в Баку в очередной раз показал высочайший уровень российско-азербайджанских отношений во всех сферах, начиная с личных контактов с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом "Вестнику Кавказа" рассказал специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в разговоре о культурных связях между двумя странами.

"Я прежде всего скажу о степени доверительности отношений между Владимиром Владимировичем Путиным и Ильхамом Гейдаровичем Алиевым. Сам факт того, что наш президент был пассажиром, а Ильхам Гейдарович – водителем "Мерседеса", на котором они ездили в Белый город, свидетельствует о высокой степени и человеческих, и межгосударственных отношений. Это очень показательный эпизод государственного визита для того культурного контекста, в котором мы существуем, ведь Владимир Владимирович предпочитает сам ездить за рулем. Этот факт говорит о многом", - в первую очередь сказал он.

Михаил Швыдкой подчеркнул, что у российско-азербайджанских отношений есть прочный фундамент возрастом в несколько столетий. "За прошедшие века у нас были феноменальные явления – художественные, человеческие – свидетельствовавшие о том синтезе, который существует между азербайджанской и российской культурой. Достаточно назвать всем известные имена Узеира Гаджибекова, Кара Караева (ученика Дмитрия Шостаковича), Таира Салахова, братьев Ибрагимбековых, которые писали на русском языке, рассматривались как представители русскоязычной литературы и кинематографа и одновременно были детьми азербайджанской земли и азербайджанской культуры", - сообщил спецпредставитель президента РФ.

Он напомнил, что многие азербайджанские произведения искусства объединяли весь СССР. "Например, команда КВН "Парни из Баку" или фильм "Не бойся, я с тобой!" Юлия Гусмана, где играл и пел замечательный Полад Бюльбюль оглы, играл Лев Дуров и многие другие артисты советского кинематографа. Об этом можно говорить бесконечно – и важно сказать, что, когда мы стали жить в разных государствах, многое держалось на связях, заложенных в советское время. Бывали феноменальные вещи: когда почти 30 лет назад отмечали 50-летие Полада Бюльбюль оглы, в Баку прилетела команда во главе с Иосифом Кобзоном и другими деятелями российской эстрады. У нас есть органическая потребность в отношениях", - указал Михаил Швыдкой.

"Это в особенности проявляется в музыке, в исполнительском искусстве. Скажем, Фархад Бадалбейли, ректор Бакинской музыкальной академии, прославивший фортепьянную школу Азербайджана далеко за пределами России, понимает, что в России он всегда найдет ту аудиторию, которая ему важна. А прекрасный певец Эльчин Мамедов поет в Большом театре. Сам факт, что послом Азербайджанской Республики в России 18 лет был Полад Бюльбюль оглы, говорит о том, что культурные связи двух стран находятся на высочайшем уровне", - подчеркнул спецпредставитель президента РФ.

Михаил Швыдкой предложил усилить контакты в кинематографе. "Было бы важно найти какие-то подходы к сотрудничеству в области кинематографа. Я думаю, что это было бы полезно, прежде всего, для азербайджанских коллег. Мы проводим фестивали российского кино, в Азербайджане совсем недавно состоялся один из них. Проходят перекрестные дни культуры. Мне думается, что контакты между деятелями культуры были бы важны сегодня. Это относится и к литературе, поскольку азербайджанским писателям интересен российский рынок, и к живописи, для которой могли быть открыты наши галереи, и так далее", - перечислил он.

"Я думаю, что, если бы мы отчитывались в ЦК КПСС в советское время, мы бы написали хороший отчет о российско-азербайджанских культурных отношениях сегодня. Если думать о будущем, то, конечно, есть темы и проблемы, которые безусловно можно обсуждать, но главное, что сегодня особенно важно – это контакты между людьми, прежде всего творческой молодежью. Я думаю, это было бы полезно и для театральной молодежи, и для музыкантов, и для кинематографистов, и для писателей", - заключил специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству.