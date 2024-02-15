Мигранты перекрыли трассу Ереван – Мартуни

Трудовые мигранты заблокировали трассу, ведущую из Еревана в Мартуни. Собравшиеся недовольны последними законодательными поправками.

В среду, 21 февраля, группа трудовых мигрантов перекрыла дорогу Ереван – Мартуни в Армении. Об этом пишут местные СМИ.

Они заблокировали движение в Гегаркуникской области. Демонстранты выступают против законодательных поправок, согласно которым выезжающие на заработки должны будут платить 20%-ный налог в республике с доходов, которые у них есть в других странах.

По словам одного из протестующих, гастарбайтеров уже уведомили о необходимости перечислить в бюджет 300-400 тыс драмов (от $750 до $1 тыс).

К демонстрантам приехал глава области Карен Саркисян. Он рассказал им, что в настоящее время идет обсуждение проблемы с соответствующими ведомствами, передает News.am.