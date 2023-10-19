Вестник Кавказа

Мигранты из Карабаха уезжают из Армении - не вернулись 7825 человек

Мигранты из Карабаха уезжают из Армении - не вернулись 7825 человек
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армения, куда армянское население Карабаха мигрировало, не желая становиться частью азербайджанского общества, оказалась не слишком гостеприимной. За полгода страну покинули 7825 человек.

Армянские жители Ханкенди, ранее решившие уехать в Армению, вскоре стали покидать страну в поисках лучшего дома.

По данным правительства Армении, почти 8 тыс человек, мигрантов из Карабахского экономического района Азербайджана, за полгода уехали из Армении и не вернулись обратно.

Тех, кто предпочел Армению Карабахскому экономическому району Азербайджана, ждали безработица, взлетевшие цены на съемное жилье и бедность.

В кабмине Армении сообщили, что обсуждается вопрос оказания помощи тем мигрантам из Карабаха, что пока остаются в стране. В планах помощь в строительстве жилья или предоставление социального жилья тем, кто по объективным причинам не имеет возможности купить квартиру или построить дом в Армении.

Отметим, что осенью Армения на помощь карабахским армянам получила 35 млн евро от Красного креста и еще столько же из других источников.

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