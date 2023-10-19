Мигранты из Карабаха уезжают из Армении - не вернулись 7825 человек

Армения, куда армянское население Карабаха мигрировало, не желая становиться частью азербайджанского общества, оказалась не слишком гостеприимной. За полгода страну покинули 7825 человек.

Армянские жители Ханкенди, ранее решившие уехать в Армению, вскоре стали покидать страну в поисках лучшего дома.

По данным правительства Армении, почти 8 тыс человек, мигрантов из Карабахского экономического района Азербайджана, за полгода уехали из Армении и не вернулись обратно.

Тех, кто предпочел Армению Карабахскому экономическому району Азербайджана, ждали безработица, взлетевшие цены на съемное жилье и бедность.

В кабмине Армении сообщили, что обсуждается вопрос оказания помощи тем мигрантам из Карабаха, что пока остаются в стране. В планах помощь в строительстве жилья или предоставление социального жилья тем, кто по объективным причинам не имеет возможности купить квартиру или построить дом в Армении.

Отметим, что осенью Армения на помощь карабахским армянам получила 35 млн евро от Красного креста и еще столько же из других источников.