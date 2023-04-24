МИД Турции дал жесткий ответ заявлениям Байдена

Опубликовано: 19:35, 24 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава МИД Турции жестко отреагировал на заявление главы Белого дома по событиям 1915 года, назвав его "попыткой исказить историю", и призвал не учить истории турецкий народ.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал утверждения президента США Джо Байдена, назвавшего события 1915 года "геноцидом", попыткой искажения исторических реалий.

"Шарлатаны, пытающиеся исказить историю, вновь проявляют себя на политической сцене! Политические заявления не изменят исторических реалий. Тех, кто пытается получить выгоду, основываясь на предвзятости, будут помнить двуличием. Никто не смеет поучать Великий турецкий народ истории", - написал Чавушоглу сегодня в своем аккаунте в Twitter, передает турецкое информационное агентство Anadolu.

Напомним, глава Белого дома выступил с заявлением по событиям 1915 года, использовав термин "геноцид".