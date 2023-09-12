МИД РФ выразил признательность за помощь МККК

Сотрудничество России и Красного креста назвали полезным в МИД РФ. Российская сторона признательна за помощь МККК, рассказал Вершинин.

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин рассказал о содействии, оказанном Международным комитетом красного креста (МККК) в ходе передачи Россией тел украинских военнослужащих.

В июне РФ и Украина передали друг другу тела погибших, также стороны провели несколько раундов обмена пленными. Об этом стороны договорились в рамках переговоров в Стамбуле.

"Мы поддерживаем эти контакты (с МККК), мы признательны там, где МККК может помочь. В частности, техническое содействие со стороны МККК было полезным в ходе передачи нами тел украинских военнослужащих украинской стороне"

– Сергей Вершинин

Он добавил, что обмен военнопленными осуществляется при контакте с Украиной при посредничестве ряда стран. При этом российская сторона приняла к сведению готовность МККК содействовать процессу.

"Мы приняли к сведению готовность МККК и дальше быть полезным во всех этих процессах. Мы можем охарактеризоваться наши отношения с МККК как взаимополезные и хорошие"

– Сергей Вершинин

Россия и Международный комитет красного креста сотрудничают в гуманитарной сфере также на Ближнем Востоке, в Палестине, в Сирии, в странах Азии, добавил замминистра, передает РИА Новости.