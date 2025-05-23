МИД РФ: Стамбул останется переговорной площадкой России и Украины

В МИД России вновь подчеркнули, что планов переносить переговоры с Украиной в Ватикан или другой город нет. Переговоры продолжатся в Стамбуле.

Российско-украинские переговоры планируется продолжать в Стамбуле, вопрос о смене переговорной площадки не стоит, рассказал замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Сергей Викторович Лавров совершенно четко выразил нашу точку зрения. Стамбул - это такая площадка, где уже накоплен определенный опыт общения"

– Грушко

Дипломат заметил, что дело не в площадке, а в существе переговорного процесса, передает ТАСС.

Первый раунд переговоров Москва и Киев провели 16 мая, второй - 2 июня. Третья встреча может состояться в последнюю декаду месяца. Стороны общаются в Стамбуле.