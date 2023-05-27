МИД РФ: сотрудничество России и Турции будет расти

Опубликовано: 11:05, 27 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сотрудничество России и Турции будет активно расти, и нет сомнений, что проект атомной электростанции "Аккую" будет реализован в соответствии со всеми требуемыми стандартами качества и в срок, отметил директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

Москва уверена, что дальнейшее совершенствование взаимовыгодного сотрудничества с Анкарой будет идти по нарастающей, заявил накануне второго тура выборов президента Турции директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

"Турция является крупной державой, влиятельным региональным игроком. Эта страна в последние годы по большинству вопросов проводит независимую линию в целях обеспечения прежде всего собственных национальных интересов. Такой принципиальный подход, как уже отмечалось, способствует развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества. Безусловно, рассчитываем на его дальнейшее совершенствование", - подчеркнул дипломат, передает РИА Новости.

Российско-турецкое сотрудничество в последние годы развивалось особенно динамично, объем товарооборота за 2022 год составил свыше $62 млрд, напомнил Пилипсон, отметив, что столь эффективное взаимодействие далеко не всем в мире по душе, и многие на Западе, будучи не в силах повторить эти успехи, делают выбор в пользу разрушения того, что построили другие.

"Судя по всему, подобная деструктивная линия в отношении российско-турецких связей будет продолжена. Однако уверен, что нам с турецкими коллегами удастся противостоять подрывным потугам враждебных сил"

- Пилипсон

Затронут российский дипломат и строительство первой турецкой АЭС в Мерсине, отметив, что сооружение четырех энергоблоков ведется быстрыми темпами с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

"У российских профильных структур есть богатый опыт решения задач любой сложности, имеются необходимые компетенции вкупе с талантом, умениями и квалификацией атомщиков, чтобы дать адекватный ответ на попытки ущемления наших интересов. Нет сомнений, что проект АЭС "Аккую" будет реализован в соответствии со всеми требуемыми стандартами качества, физической безопасности и в срок", - сказал он.

Сооружающаяся с участием России АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков, которые оснастят передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200, станция будет вырабатывать около 35 млрд киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.

Напомним, ранее, выступая на церемонии по случаю поставки ядерного топлива на АЭС "Аккую", президент РФ Владимир Путин сообщил о крепнущих взаимовыгодных связях Москвы и Анкары, а также о планах по газовому сотрудничеству.