Вестник Кавказа

МИД РФ: делимитация важна для стабильности на Южном Кавказе

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД России заявили, что делимитация границы Азербайджана и Армении важна для стабильности в регионе. Там добавили, что Москва отслеживает начало практической фазы работы.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о важном значении делимитации границы Азербайджана и Армении для стабильности на Южном Кавказе.

Дипломат подчеркнула, что Россия отслеживает начало практической фазы работы по делимитации государственной границы между странами.

Она добавила, что Москва готова оказывать Баку и Еревану консультативное содействие по данному вопросу на основе трехсторонних соглашений.

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