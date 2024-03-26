МИД Казахстана призвал граждан в России носить с собой документы

Гражданам Казахстана, находящимся в России, стоит везде брать с собой документы на случай проверки: это связано с усилением мер безопасности после теракта в Крокусе. Соответствующее заявление сделал официальный представитель МИД РК.

Казахстанское внешнеполитическое ведомство призвало граждан РК, которые сейчас живут в России, держать при себе все требующиеся документы. Рекомендацию дал на брифинге официальный представитель МИД.

Айбек Смадияров напомнил, что после такого крупного теракта, как нападение на Крокус, любое государство ужесточает меры безопасности. Соответственно, реализуют нужные шаги власти на местном уровне, а также силовики и правоохранители.

"Новости о том, что кого-то задерживают и проверяют – это норма, поэтому нашим гражданам лучше иметь при себе необходимые документы и [справки] о цели пребывания в той или иной стране"

– Смадияров

Дипломат подчеркнул, что жалоб от граждан Казахстана, проживающих в России, не поступало.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что МВД России планирует время, в течение которого граждане других стран смогут находиться в РФ. На данный момент в общей сложности пребывать в России можно 90 дней в течение 6 месяцев. По предложению министерства, внесшего соответствующий законопроект, этот период будет фактически уменьшен в два раза: оставаться в РФ можно будет те же 90 дней, но за год.