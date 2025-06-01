МИД Казахстана поблагодарил Азербайджан за эвакуацию казахстанцев из Ирана

В МИД Казахстана выразили слова благодарности Баку за помощь в эвакуации казахстанцев из Ирана. С момента обострения конфликта из страны в Азербайджан вывезли 22 человека.

С момента эскалации конфликта на Ближнем Востоке из Ирана были эвакуированы 187 казахстанцев, в том числе 22 – через Азербайджан, рассказали в МИД Казахстана.

"Казахстан продолжает эвакуировать своих граждан из Израиля и Ирана. В рамках скоординированных мероприятий из Ирана до сих пор эвакуировано 187 граждан Казахстана. При этом через территорию Азербайджана эвакуировано 22 казахстанца, в том числе двое - сегодня"

- МИД Казахстана

В ведомстве уточнили в разговоре с изданием Report, что через Египет были эвакуированы 66 казахстанских граждан.

Сейчас казахстанские дипломаты продолжают работу по обеспечению необходимой помощи своим гражданам в Иране и Израиле.

МИД Казахстана также поблагодарил Азербайджан, Ирана и другие страны в содействии эвакуации граждан Казахстана.