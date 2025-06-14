МИД Азербайджана: поступили заявки от 77 стран об эвакуации их граждан из Ирана

В Азербайджан продолжают поступать заявки от различных стран о возможности иностранных граждан покинуть Иран через границу с Азербайджаном, рассказали в МИД АР. Также ведется вывоз граждан Азербайджана из Ирана.

Азербайджан рассматривает обращения различных стран об эвакуации их граждан из Ирана, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он рассказал, что свыше 600 граждан Азербайджана обратились для пересечения границы, перейти границу смогли уже 180 из них. Также в посольство и генконсульство Азербайджана в Иране поступают обращения от других стран.

"На данный момент заявки, поступившие из 77 стран, рассматриваются надлежащим образом и создаются условия для перехода граждан этих стран. Министры иностранных дел России, Соединенного Королевства, Канады, Италии, а также многие страны на разных уровнях выразили Азербайджану глубокую благодарность за поддержку"

– МИД Азербайджана

Процесс выезда азербайджанцев и граждан других стран из Ирана через границу с Азербайджан продолжается на основании поступивших обращений, отметили в МИД. Азербайджаном принимаются меры для получения соответствующих разрешений на пересечение гражданами сухопутной ирано-азербайджанской границы.