МИД Ирана: нельзя освободить заложников через боевые действия в Газе

Глава иранского МИД призвал прекратить боевые действия в секторе Газа. По его словам, это нужно сделать, пока не стало слишком поздно.

Руководитель иранской дипломатии Хосейн Амир Абдоллахиян в социальной сети Х опубликовал заявление по ситуации вокруг сектора Газа.

Он призвал прекратить боевые действия в Газе, "пока не стало поздно". По его словам, нельзя освободить заложников через боевые действия, они погибнут в результате взрывов.

"То, что Вашингтон и Тель-Авив решили продолжать эту войну, знаменует собой новый акт геноцида в секторе Газа и на Западном берегу. Немедленно прекратите агрессию против сектора Газа, пока не стало слишком поздно"

- Хосейн Амир Абдоллахиян