МИД Ирана назвал удары США по Сирии и Ираку опасной авантюрой

Ночной удар США по Сирии и Ираку – это очередная авантюра, направленная на разжигание пожара войны на Ближнем Востоке, заявили сегодня в иранском внешнеполитическом ведомстве.

МИД Ирана решительно осудил атаки американской авиации по 85 пунктам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Ираке и Сирии, назвав акцию стратегической ошибкой Вашингтона, которая не приведет ни к чему, кроме эскалации на Ближнем Востоке.

"Нападение вчерашней ночи на Сирию и Ирак – это авантюрный поступок и очередная стратегическая ошибка правительства США, которая не будет иметь иного результата, кроме эскалации напряженности и нестабильности в регионе. Подобные нападения вовлекают правительство США в регион в большей степени, чем раньше, и затмевают преступления Израиля в секторе Газа"

- официальный представитель МИД ИРИ Насер Канаани

В США назвали ночной налет ответом на атаку по своей военной базе в Иордании, под удар попали свыше 85 целей, принадлежащих силам КСИР и в Ираке и Сирии.

Мишенями США стали командные пункты, разведывательные центры, склады ракет и беспилотников и другие объекты, обеспечивающие поставки боеприпасов для КСИР.

Обеспокоенность ударами США по Сирии и Ираку высказал и генсек ООН Антониу Гутерреш, заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

"Он призывает все стороны принять конкретные меры для снижения напряженности и учитывать экономические и человеческие потери при более широком конфликте в и без того нестабильном регионе"

- Стефан Дюжаррик