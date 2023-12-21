МИД Грузии вызвал посла Дании после слов об Иванишвили

Власти Грузии недовольны высказываниями датского посла о Бидзине Иванишвили. В связи с этим дипломат была вызвана в МИД республики.

Посол Дании вызвана в МИД Грузии. Об этом пишут грузинские СМИ.

Ранее Тофт Соренсен заявила в интервью датской прессе, что основатель "Грузинской мечты" создал свое состояние в России в 1990-е годы. На это высказывание отреагировали в правящей партии. В частности, там назвали эти слова о Бидзине Иванишвили безответственными.

Напомним, в конце прошлого года состоялся съезд "Мечты", на котором миллиардер был избран почетным председателем партии. Таким образом, он возвращается в политику после трехлетнего перерыва.