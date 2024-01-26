МИД Чехии подтвердил задержание гражданина страны за попытку проникнуть в Азербайджан

Чехия подтвердила то, что гражданин страны был арестован при попытке пересечь границу между Арменией и Азербайджаном. МИД страны признал факт задержания азербайджанскими правоохранителями.

Министерство иностранных дел Чехии подтвердило факт задержания азербайджанской стороной гражданина страны при попытке пересечь границу между Арменией и Азербайджаном.

По словам спикера министерства Марианны Вернеровой дипломаты сейчас общаются с родственниками задержанного. При этом подробности не уточняются. Также неизвестно имя гражданина, который пытался перейти границу.

Также посольства Чехии и Армении косвенно подтвердили факт произошедшего, но комментировать отказались.

Ранее стало известно, что в субботу 3 февраля гражданин Чехии пытался пробраться на территорию Азербайджанской Республики со стороны Армении, но пограничные службы АР его задержали.