МИД Чехии подтвердил задержание гражданина страны за попытку проникнуть в Азербайджан

Чехия подтвердила то, что гражданин страны был арестован при попытке пересечь границу между Арменией и Азербайджаном. МИД страны признал факт задержания азербайджанскими правоохранителями.
Министерство иностранных дел Чехии подтвердило факт задержания азербайджанской стороной гражданина страны при попытке пересечь границу между Арменией и Азербайджаном.
По словам спикера министерства Марианны Вернеровой дипломаты сейчас общаются с родственниками задержанного. При этом подробности не уточняются. Также неизвестно имя гражданина, который пытался перейти границу.
Также посольства Чехии и Армении косвенно подтвердили факт произошедшего, но комментировать отказались.
Ранее стало известно, что в субботу 3 февраля гражданин Чехии пытался пробраться на территорию Азербайджанской Республики со стороны Армении, но пограничные службы АР его задержали.