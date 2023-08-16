МИД Азербайджана осудил вторжение армянских диверсантов

Опубликовано: 15:03, 16 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

МИД Азербайджана сегодня выступил с заявлением, в котором решительно осудил вторжение армянских диверсантов на территорию страны, предпринятую Арменией в день заседания Совбеза ООН по ситуации в регионе.

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с решительным осуждением очередной провокации Армении, которую армянские военные попытались провести сегодня, в день заседания Совета Безопасности ООН.

"Согласно информации, предоставленной министерством обороны Азербайджанской Республики, 16 августа разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении попыталась проникнуть на территорию Азербайджана с целью проведения террористическо-диверсионных операций. Однако эта очередная провокация Армении была предотвращена, и один из членов диверсионной группы задержан"

- заявление МИД Азербайджана

В азербайджанском внешнеполитическом ведомстве решительно осудили Армению за попытку вторжения на территорию соседнего государства в день заседания Совбеза ООН по ситуации в регионе, назвав ее продолжением политики манипулирования, и призвали Армению воздерживаться от провокационных действий и заявлений, обостряющих ситуацию в регионе, не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана и выполнять взятые на себя обязательства, а не продолжать попытки сбить с толку международное сообщество.

"Ответственность за обострение ситуации в регионе лежит непосредственно на военно-политическом руководстве Армении"

- заявление МИД Азербайджана

Напомним, как сообщило министерство обороны Азербайджана, сегодня около 11:15 (10:15 мск) на территорию Азербайджана в направлении населенного пункта Истису Кельбаджарского района с целью совершения терактов пыталась проникнуть диверсионно-разведывательная группа ВС Армении. В ходе проникновения они пытались использовать промежутки между боевыми позициями азербайджанской армии.

Благодаря бдительности военнослужащих ВС Азербайджана группа диверсантов была своевременно обнаружена, по ней был открыт огонь, после чего группа была вынуждена отступить обратно. Один из раненых диверсантов задержан, его личность уточняется.