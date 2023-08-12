Армения готовит военную провокацию в Лачине?

Опубликовано: 23:43, 12 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: скриншот видео из азербайджанских СМИ

Вооруженные силы Армении стягивают к Горунзуру в направлении Лачинского района Азербайджана дополнительные силы и боевую технику – КамАЗы везут сюда пушки и боеприпасы к ним, выдвигается и личный состав – вопрос: для чего?

Азербайджанские СМИ сегодня опубликовали видео, снятое средствами технического наблюдения: на нем видно движение 4-х автомобилей КамАЗ, тянущих за собой пушки, еще две машины везут боеприпасы и солдат, с армянской стороны в районе Лачинского коридора.

Вооруженные силы Армении уже не раз практиковали такие провокации на условной границе годом ранее, в сентябре минувшего 2022 года. Похоже, в мозгах армянских военачальников эта идея получила новое развитие.

Ситуация привычная, если не считать того, что она происходит на фоне по сути выхода Армении из переговорного процесса. Так что ожидать можно чего угодно – вплоть до очередного кровавого армянского "шоу" для своих международных партнеров.