МИД Армении вызвал "на ковер" посла России

МИД Армении вручило послу России Сергею Копыркину ноту протеста "из-за недружелюбных высказываний" СМИ и российских экспертов по последним внутриполитическим процессам, происходящим в стране.

Власти Армении выразили недовольство высказываниями российских СМИ, отдельных руководителей и экспертов, выразивших свою точку зрения на последние события, происходящие в Ереване.

"Посол России в Ереване Сергей Копыркин был вызван в МИД и ему была вручена нота протеста"

- МИД Армении

В документе выражается недовольство "из-за высказываний", звучащих из России, по последним внутриполитическим процессам в Армении, сообщили в армянском внешнеполитическом ведомстве, передает ТАСС со ссылкой на армянский новостной портал radar.am.

В Ереване назвали "откровенно недружелюбной" оценку действий властей Армении, которые муссируются в российских средствах массовой информации. Как считают в армянском МИДе, с аналогичными заявлениями выступают "некоторые должностные лица" и "представители российского экспертного сообщества", говорится в документе.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров в мае совершил двухдневный визит в Ереван на фоне существенного охлаждения двусторонних отношений. В армянской столице он встретился с премьер-министром страны Николом Пашиняном, ее президентом Ваагном Хачатуряном и главой внешнеполитического ведомства Араратом Мирзояном, который заверил российского коллегу, что Армения в ближайшее время не намерена вступать в ЕС. В то же время мартовский законопроект о начале процесса вступления Армении в ЕС говорит совершенно о другом.