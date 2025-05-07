МИД Армении вызвал "на ковер" посла России

Власти Армении выразили недовольство высказываниями российских СМИ, отдельных руководителей и экспертов, выразивших свою точку зрения на последние события, происходящие в Ереване.
"Посол России в Ереване Сергей Копыркин был вызван в МИД и ему была вручена нота протеста"
- МИД Армении
В документе выражается недовольство "из-за высказываний", звучащих из России, по последним внутриполитическим процессам в Армении, сообщили в армянском внешнеполитическом ведомстве, передает ТАСС со ссылкой на армянский новостной портал radar.am.
В Ереване назвали "откровенно недружелюбной" оценку действий властей Армении, которые муссируются в российских средствах массовой информации. Как считают в армянском МИДе, с аналогичными заявлениями выступают "некоторые должностные лица" и "представители российского экспертного сообщества", говорится в документе.
Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров в мае совершил двухдневный визит в Ереван на фоне существенного охлаждения двусторонних отношений. В армянской столице он встретился с премьер-министром страны Николом Пашиняном, ее президентом Ваагном Хачатуряном и главой внешнеполитического ведомства Араратом Мирзояном, который заверил российского коллегу, что Армения в ближайшее время не намерена вступать в ЕС. В то же время мартовский законопроект о начале процесса вступления Армении в ЕС говорит совершенно о другом.