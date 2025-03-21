Вестник Кавказа

Международный фестиваль ковра пройдет в Баку

Международный фестиваль ковра пройдет в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Баку 2-4 мая примет Международный фестиваль ковра. Мероприятие пройдет в заповеднике Ичери Шехер. На фестивале будут работать павильоны разных стран, знакомящие с традициями национального ковроткачества.

Международный фестиваль ковра стартует в азербайджанской столице 2 мая. Мероприятие будет проходить со 2 по 4 мая в заповеднике Ичери Шехер.

Программа включает Международный форум ковра, он состоится 2 мая с участием дизайнеров и производителей. Выставки ковров, мастер-классы, яркие театральные представления запланированы на 3 и 4 мая. Также в Ичери Шехере будут открыты национальные павильоны стран-участниц фестиваля, в которых можно будет ознакомиться с различными традициями ковроткачества. Гости фестиваля смогут пообщаться с 28 ткачихами «Азерхалча» из различных регионов Азербайджана.

Фестиваль призван сделать популярным азербайджанское искусство ковроткачества в мировом масштабе, показать его богатое наследие и перспективы. Также на фестивали состоится обмен опытом и навыками с между мировыми мастерами ковроделия.

Организаторами выступают Управление государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» и ОАО «Азерхалча» при поддержке Минэкономики Азербайджана и Агентства поощрения экспорта и инвестиций АР – AZPROMO.

Фестиваль проводится в год 25-летия включения Ичеришехер в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и 15-летием включения традиционного искусства ковроткачества Азербайджана в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1000 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Жители и гости Москвы отправятся в &quot;Путешествие по Дагестану&quot;

Жители и гости Москвы отправятся в "Путешествие по Дагестану"

Как Москва празднует Пасху в 2025 году?

Как Москва празднует Пасху в 2025 году?

Где отметить Пасху 2025?

Где отметить Пасху 2025?

Сотрудничество в сфере культуры обсудили Россия и Армения

Сотрудничество в сфере культуры обсудили Россия и Армения

Фестиваль цветения сакуры с размахом прошел в Тбилиси

Фестиваль цветения сакуры с размахом прошел в Тбилиси

Международный фестиваль ковра состоится в Баку

Международный фестиваль ковра состоится в Баку

В Ессентуках пройдет фестиваль воздухоплавания

В Ессентуках пройдет фестиваль воздухоплавания

Музыкальные ипостаси Ларисы Гергиевой

Музыкальные ипостаси Ларисы Гергиевой

Чем заняться в Тбилиси весной: куда сходить в марте, апреле и мае?

Чем заняться в Тбилиси весной: куда сходить в марте, апреле и мае?

Зачем ехать в Грузию весной: чем заняться, куда сходить?

Зачем ехать в Грузию весной: чем заняться, куда сходить?

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы