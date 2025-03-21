Международный фестиваль ковра пройдет в Баку

Баку 2-4 мая примет Международный фестиваль ковра. Мероприятие пройдет в заповеднике Ичери Шехер. На фестивале будут работать павильоны разных стран, знакомящие с традициями национального ковроткачества.

Международный фестиваль ковра стартует в азербайджанской столице 2 мая. Мероприятие будет проходить со 2 по 4 мая в заповеднике Ичери Шехер.

Программа включает Международный форум ковра, он состоится 2 мая с участием дизайнеров и производителей. Выставки ковров, мастер-классы, яркие театральные представления запланированы на 3 и 4 мая. Также в Ичери Шехере будут открыты национальные павильоны стран-участниц фестиваля, в которых можно будет ознакомиться с различными традициями ковроткачества. Гости фестиваля смогут пообщаться с 28 ткачихами «Азерхалча» из различных регионов Азербайджана.

Фестиваль призван сделать популярным азербайджанское искусство ковроткачества в мировом масштабе, показать его богатое наследие и перспективы. Также на фестивали состоится обмен опытом и навыками с между мировыми мастерами ковроделия.

Организаторами выступают Управление государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» и ОАО «Азерхалча» при поддержке Минэкономики Азербайджана и Агентства поощрения экспорта и инвестиций АР – AZPROMO.

Фестиваль проводится в год 25-летия включения Ичеришехер в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и 15-летием включения традиционного искусства ковроткачества Азербайджана в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.