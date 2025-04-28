Вестник Кавказа

Международные резервы РФ выросли на $500 млн за неделю

Международные резервы РФ выросли на $500 млн за неделю
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ЦБ РФ отчитались о росте международных резервов страны за неделю.

Золотовалютные резервы РФ составили почти $688 млрд к 27 июня. Россия нарастила запасы золота и иностранных валют с 20 июня на $500 млн, сообщает Центробанк. 

Отметим, что неделю назад международные резервы ЦБ РФ превысили $687 млрд. Тогда финансовый регулятор сообщил о прибавке активов  на $4 млрд. 

Напомним, что международные резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, а также иностранных валют.

В марте этого года международные резервы России впервые в истории достигли $650 млрд.  

Согласно информаци финансовых аналитиков, российский рубль стал самой подорожавшей валютой в мире в I полугодии.

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