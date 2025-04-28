Международные резервы РФ выросли на $500 млн за неделю

В ЦБ РФ отчитались о росте международных резервов страны за неделю.
Золотовалютные резервы РФ составили почти $688 млрд к 27 июня. Россия нарастила запасы золота и иностранных валют с 20 июня на $500 млн, сообщает Центробанк.
Отметим, что неделю назад международные резервы ЦБ РФ превысили $687 млрд. Тогда финансовый регулятор сообщил о прибавке активов на $4 млрд.
Напомним, что международные резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, а также иностранных валют.
В марте этого года международные резервы России впервые в истории достигли $650 млрд.
Согласно информаци финансовых аналитиков, российский рубль стал самой подорожавшей валютой в мире в I полугодии.