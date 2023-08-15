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Мэтью Брайза: националисты в Армении не хотят мира с Азербайджаном 

Андрей Петров
Мэтью Брайза
© Фото: commons wikimedia
Экс-посол США Мэтью Брайза подвел предварительные итоги лета в армяно-азербайджанском урегулировании: Армения окончательно отказалась от выполнения своих обязательств и стремится максимально переиграть итоги Карабахской войны, создавая опасные тенденции неконтролируемого роста напряженности в регионе. 

Националисты в Армении в настоящее время предпринимают все возможные усилия для того, чтобы заблокировать любые направления послевоенного урегулирования армяно-азербайджанских отношений. О том, что происходит в регионе, "Вестник Кавказа" побеседовал с бывшим послом США в Азербайджанской Республике Мэтью Брайзой

Прежде всего Мэтью Брайза отверг настойчиво продвигаемые Ереваном и националистическими кругами армянской диаспоры фейки о "блокаде" карабахских армян в Карабахском экономическом районе Азербайджана. "Карабах не находится в блокаде", - сказал он, сравнив ситуацию в этом районе с ситуацией в Нахчыванской Автономной Республике, до сих пор не получившей от Армении беспрепятственный наземный доступ к остальной территории Азербайджана. 

"Для Нахчывана доступны только довоенные транспортные пути, хотя, согласно договоренностям от 10 ноября 2020 года, все транспортные пути в регионе должны быть открыты и должен быть построен коридор, соединяющий Нахчыван с остальной территорией Азербайджана", - напомнил американский дипломат. 

Экс-посол США в Азербайджане подчеркнул, что открытие коммуникаций принесет выгоду самой Армении, однако ее власти по-прежнему не желают двигаться к стабилизации региона. "Открытие всех коммуникаций поможет Армении реинтегрироваться в региональную экономику. К сожалению, Ереван не спешит выполнять эти договоренности", - указал он. 

"Точно так же власти Армении отказываются выводить остатки своих войск из Карабаха. Дело в том, что радикальные националистические политические силы в Армении не хотят урегулирования отношений с Азербайджаном и вместо этого настаивают на том, чтобы вновь поднять вопрос о "статусе" Карабаха", - пояснил Мэтью Брайза. 

Дипломат отметил, что именно этот мотив заставляет Ереван блокировать любые мирные инициативы Баку. "В частности, по этой причине они отказываются принимать гуманитарную помощь для Карабаха из Агдама", - заключил экс-посол США.

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