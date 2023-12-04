Вестник Кавказа

Метро Еревана переходит на чрезвычайный режим работы

Метро Еревана переходит на чрезвычайный режим работы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ереванское метро начинает работать в чрезвычайном режиме. Такое решение было принято в связи с новогодними праздниками.

В преддверии нового года и рождественских праздников метро Еревана переходит на чрезвычайный режим работы.

Исключение составит лишь 31 декабря. В этот день метро начнет работать в 07:00. Завершит свою работу столичная подземка в 1 января 2024 году в 02:00.

Напомним, метро в Ереване открылось в 1981 году. На сегодняшний день в нем 10 станций.

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