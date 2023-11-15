В Ереване могут пересмотреть стандарты для застройщиков

Мэр армянской столицы недоволен сроками строительства в городе. В этой связи он заявил, что нужно перестать полагаться на добрую волю застройщика.

Мэр Еревана Тигран Авинян призвал пересмотреть стандарты для застройщиков. Выступая 4 декабря на селекторном совещании в мэрии, он подчеркнул, что настало время выяснить, почему у столичных проектов такие большие сроки.

Градоначальник акцентировал внимание на том, что ремонт центра здоровья "Новый Арабкир" не завершится до конца года. По его словам, застройщику было предоставлено достаточное количество времени для выполнения работ, однако на данный момент они осуществлены всего на 70%.

Авинян добавил, что больше не стоит полагаться на добрую волю застройщика.