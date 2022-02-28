Мэрии Грозного и Бухары заключили соглашение о побратимстве

У столицы Чечни города Грозного появился еще один город-побратим – им стала древняя узбекская Бухара.

Столица Чечни Грозный и древняя узбекская красавица Бухара установили побратимские отношения, соглашение о побратимстве в режиме видеоконференцсвязи подписали мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров и глава хокимията Бухары Курбон Турсунов, сообщили в мэрии чеченской столицы.

Подписанный документ отнюдь не формальность: он предусматривает развитие открытого диалога, партнерства и расширение взаимовыгодных контактов между двумя городами, которое включает обмен опытом в различных сферах, а также о реализацию совместных проектов для улучшения качества жизни их жителей, передает ИА "Грозный-информ".

"Бухара хранит уникальное наследие многовековой истории. В вашем городе учились выдающиеся религиозные деятели многих стран, в том числе первый президент Чечни, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров. Именно поэтому для нас так значимо, что Грозный становится побратимом столь выдающегося города, как Бухара"

- Хас-Магомед Кадыров

Побратимство двух городов откроет новые возможности для обмена опытом, культурой и реализации совместных проектов, что еще больше укрепит дружбу между двумя народами, выразил уверенность мэр чеченской столицы.

ТО, что с подписанием соглашения открывается новый этап сотрудничества, который охватывает важнейшие сферы: экономику, культуру, туризм, образование, обмен молодежью и многое другое, отметил и глава хокимията Бухары.

Напомним, у Грозного уже 23 города-побратима, а для Бухары Грозный стал пятым городом-побратимом в России и семнадцатым в мире.