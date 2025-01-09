Мэр Махачкалы Умавов подал в отставку

В Махачкале будет новый градоначальник: мэр Юсуп Умавов подал в отставку. Кадровую перемену поддержал глава Дагестана Меликов.

Мэр Махачкалы Юсуп Умавов заявил о решении уйти с поста главы дагестанской столицы, поведали в пресс-службе мэрии города.

Градоначальник объяснил свой уход с должности желанием содействовать созданию более эффективной модели управления в Махачкале.

"Это ответственное решение я принял, исходя из необходимости более эффективного построения системы управления в новых условиях для динамичного развития Махачкалы"

– Юсуп Умавов

Глава Дагестана Сергей Меликов одобрил решение чиновника, отметив, что "энергия, опыт и знания" Умавова будут полезны региону. От потенциального мэра дагестанской столицы Меликов требует "других компетенций и новых подходов".

Отметим, что Умавов занял пост мэра Махачкалы весной 2023 года. Ранее он был депутатом республиканского парламента, а также возглавлял ряд министерств Дагестана.