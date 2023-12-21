Вестник Кавказа

Мэр Ессентуков покинул свой пост

Бывший мэр Ессентуков Александр Некристов
© Фото: администрация города Ессентуки
В Ессентуках сменился мэр. Пост главы курорта временно будет занимать и.о. первого замглавы города.

Мэр Ессентуков покинул свой пост. Об этом информирует администрация города-курорта.

"Главой города Ессентуки Некристовым Александром Юрьевичем принято решение о досрочном прекращении полномочий главы города в связи с отставкой по собственному желанию"

– пресс-служба

Временно исполнять обязанности градоначальника назначен Владимир Крутников. До недавнего времени он занимал должность и.о. первого замглавы курорта.

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