Мемориал жертвам схода разрушительного оползня появится в Шови

В Шови выбирают место для установки мемориала жертвам прошлогоднего оползня. Смещение масс горных пород унесло жизни более трех десятков человек.
На курорте Шови планируют установить мемориал в память о жертвах оползня, сошедшего в августе 2023 года. Об этом сообщают местные СМИ.
Место установки мемориала пока не выбрано. Данный вопрос обсудил на встрече с жителями села Глоли губернатор Рача-Лечхуми – Квемо. Отобранные места проверят специалисты, после чего будет объявлен конкурс на создание мемориала.
Одним из возможных мест установки называют минеральный источник "Ркинис цкали"
Что произошло?
Разрушительный оползень сошел на курорте 3 августа прошлого года. Жертвами стихийного бедствия стали свыше 30 человек, эвакуированы были еще 210. Основной причиной оползня представители комапнии Geotesti назвали климатические изменения.