Вестник Кавказа

Мемориал жертвам схода разрушительного оползня появится в Шови

последствия оползня
© Фото: сайт правительства Грузии
В Шови выбирают место для установки мемориала жертвам прошлогоднего оползня. Смещение масс горных пород унесло жизни более трех десятков человек.

На курорте Шови планируют установить мемориал в память о жертвах оползня, сошедшего в августе 2023 года. Об этом сообщают местные СМИ.

Место установки мемориала пока не выбрано. Данный вопрос обсудил на встрече с жителями села Глоли губернатор Рача-Лечхуми – Квемо. Отобранные места проверят специалисты, после чего будет объявлен конкурс на создание мемориала.

Одним из возможных мест установки называют минеральный источник "Ркинис цкали"

Что произошло?

Разрушительный оползень сошел на курорте 3 августа прошлого года. Жертвами стихийного бедствия стали свыше 30 человек, эвакуированы были еще 210. Основной причиной оползня представители комапнии Geotesti назвали климатические изменения.

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