Грузия исследует ледники, которые угрожают населению

В Грузии будут исследованы более двух десятков ледников, которые находятся в ущелье. Это поможет предотвратить смертоносные оползни и лавины.

Ученые из Грузии совместно со швейцарскими коллегами планируют изучить 22 ледника, которые представляют опасность для жителей ближайших к ним населенных пунктов. Информацию об этом озвучила замглавы министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства республики Нино Тандилашвили.

По данным министерства, смертоносные оползни, происходящие в Грузии в последнее время, вызваны климатическими изменениями.

"Здесь должна быть проведена очень детальная оценка, чтобы зоны и ареалы риска были определены с использованием современной методологии, и мы в дальнейшем смогли запланировать соответствующие мероприятия"

- Нино Тандилашвили

Основная часть ледниковых ущелий находится в высокогорных районах, под которыми расположены села.

Заместитель министра сообщила, что в рамках мер, по защите населения от чрезвычайных происшествий может быть применено расселение в более безопасные районы, различные ограничения и прекращение работы инфраструктуры населенных пунктов.

За последние несколько месяцев в Грузии участились оползни, в результате которых погибли несколько десятков жителей высокогорных районов.

По данным Национальное агентство окружающей среды смертоносные оползни происходят из-за климатических изменений.