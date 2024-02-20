Вестник Кавказа

Грузия исследует ледники, которые угрожают населению

Грузия исследует ледники, которые угрожают населению
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Грузии будут исследованы более двух десятков ледников, которые находятся в ущелье. Это поможет предотвратить смертоносные оползни и лавины.

Ученые из Грузии совместно со швейцарскими коллегами планируют изучить 22 ледника, которые представляют опасность для жителей ближайших к ним населенных пунктов. Информацию об этом озвучила замглавы министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства республики Нино Тандилашвили. 

По данным министерства, смертоносные оползни, происходящие в Грузии в последнее время, вызваны климатическими изменениями.   

"Здесь должна быть проведена очень детальная оценка, чтобы зоны и ареалы риска были определены с использованием современной методологии, и мы в дальнейшем смогли запланировать соответствующие мероприятия"

- Нино Тандилашвили 

Основная часть ледниковых ущелий находится в высокогорных районах, под которыми расположены села. 

Заместитель министра сообщила, что в рамках мер, по защите населения от чрезвычайных происшествий может быть применено расселение в более безопасные районы, различные ограничения и прекращение работы инфраструктуры населенных пунктов. 

За последние несколько месяцев в Грузии участились оползни, в результате которых погибли несколько десятков жителей высокогорных районов. 

По данным Национальное агентство окружающей среды смертоносные оползни происходят из-за климатических изменений. 

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