Меморандум об укреплении взаимной военной безопасности заключили Баку и Анкара

В Стамбуле прошла встреча глав Минобороны Азербайджана и Турции Закира Гасанова и Яшара Гюлера. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на портале азербайджанского министерства.
Центральными темами переговоров стали вопросы двустороннего сотрудничества.
"На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между двумя братскими странами в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах. Было подчеркнуто, что с точки зрения укрепления стратегического сотрудничества выставка IDEF 2025 имеет особое значение"
– пресс-служба МО Азербайджана
Состоялся также обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и ряду других вопросов, которые представляют обоюдный интерес.
Стороны также заключили меморандум о взаимопонимании по укреплению взаимной военной безопасности.
Напомним, глава Минобороны АР Закир Гасанов прибыл в Турцию для участия в Международной выставке оборонпрома IDEF-2025.