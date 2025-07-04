Меморандум об укреплении взаимной военной безопасности заключили Баку и Анкара

Главы Минобороны Азербайджана и Турции провели встречу в Стамбуле. В ходе переговоров обсуждалось взаимодействие двух стран в военной сфере.

В Стамбуле прошла встреча глав Минобороны Азербайджана и Турции Закира Гасанова и Яшара Гюлера. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на портале азербайджанского министерства.

Центральными темами переговоров стали вопросы двустороннего сотрудничества.

"На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между двумя братскими странами в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах. Было подчеркнуто, что с точки зрения укрепления стратегического сотрудничества выставка IDEF 2025 имеет особое значение"

– пресс-служба МО Азербайджана

Состоялся также обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и ряду других вопросов, которые представляют обоюдный интерес.

Стороны также заключили меморандум о взаимопонимании по укреплению взаимной военной безопасности.

Напомним, глава Минобороны АР Закир Гасанов прибыл в Турцию для участия в Международной выставке оборонпрома IDEF-2025.