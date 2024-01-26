Вестник Кавказа

Мехрибан Алиева поздравила Азербайджан с Днем молодежи

Мехрибан Алиева поздравила Азербайджан с Днем молодежи
Успехов и неиссякаемой энергии пожелала молодежи Азербайджана Мехрибан Алиева. Сегодня в Азербайджане отмечается День молодежи.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева опубликовала поздравление по случаю Дня молодежи Азербайджана.

Праздник отмечается 2 февраля.

«Желаю каждому представителю азербайджанской молодежи крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, процветания, успехов во всех начинаниях!»

– Мехрибан Алиева

Ранее азербайджанский лидер Ильхам Алиев отметил, что новое поколение растет в Азербайджане, восстановившем территориальную целостность и историческую справедливость.

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