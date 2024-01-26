Мехрибан Алиева поздравила Азербайджан с Днем молодежи

Успехов и неиссякаемой энергии пожелала молодежи Азербайджана Мехрибан Алиева. Сегодня в Азербайджане отмечается День молодежи.
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева опубликовала поздравление по случаю Дня молодежи Азербайджана.
Праздник отмечается 2 февраля.
«Желаю каждому представителю азербайджанской молодежи крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, процветания, успехов во всех начинаниях!»
– Мехрибан Алиева
Ранее азербайджанский лидер Ильхам Алиев отметил, что новое поколение растет в Азербайджане, восстановившем территориальную целостность и историческую справедливость.