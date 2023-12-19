Медведев: союз России и Азербайджана – важный элемент стабильности на Кавказе

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев направил азербайджанскому президенту Ильхаму Алиеву поздравительную телеграмму по случаю дня рождения, сообщает пресс-служба главы государства.
В своем письме Медведев подчеркнул, что российско-азербайджанский союз обеспечит стабильность на Южном Кавказе и в Каспийском море.
Он также отметил, что сегодня Азербайджан добивается больших достижений в различных сферах. Кроме того, он дал высокую оценку деятельности Ильхама Алиева на упрочение отношений Москвы и Баку.
"Мудрость государственного деятеля и богатый жизненный опыт снискали Вам заслуженное уважение в республике и далеко за ее пределами"
- Дмитрий Медведев
Зампред СБ РФ добавил, что развитие связей в интересах народов России и Азербайджана имеет серьезные перспективы. В заключение он пожелал президенту здоровья, благополучия и всего наилучшего.