Глава РФ поздравил президента Азербайджана

Глава Российской Федерации Владимир Путин направил письмо с поздравлением президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву в связи с его днем рождения.
В своем письме глава РФ выражает глубокое уважение президенту Азербайджана и подчеркивает, что Ильхам Алиев внес огромный вклад в развитие отношения между странами.
"Под Вашим руководством дружественный Азербайджан добивается значительных успехов в экономической и социальной областях, играет важную роль в региональных и международных делах. Трудно переоценить Ваш личный вклад в упрочение союзнических отношений между нашими странами"
– Владимир Путин
Он подчеркивает, что будет рад продолжению развития отношений и тесному сотрудничеству с Ильхамом Алиевым.
"Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пользуясь случаем, прошу передать сердечный привет Вашей семье"
– Владимир Путин