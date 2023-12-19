Глава РФ поздравил президента Азербайджана

Владимир Путин отправил Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю дня рождения. Президент РФ отметил, что глава АР пользуется большим уважением в своей стране и за рубежом.

Глава Российской Федерации Владимир Путин направил письмо с поздравлением президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву в связи с его днем рождения.

В своем письме глава РФ выражает глубокое уважение президенту Азербайджана и подчеркивает, что Ильхам Алиев внес огромный вклад в развитие отношения между странами.

"Под Вашим руководством дружественный Азербайджан добивается значительных успехов в экономической и социальной областях, играет важную роль в региональных и международных делах. Трудно переоценить Ваш личный вклад в упрочение союзнических отношений между нашими странами"

– Владимир Путин

Он подчеркивает, что будет рад продолжению развития отношений и тесному сотрудничеству с Ильхамом Алиевым.

"Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пользуясь случаем, прошу передать сердечный привет Вашей семье"

– Владимир Путин