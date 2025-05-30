Мединский: Россия получила проект украинского меморандума по урегулированию

Делегация РФ получила от украинской стороны ее вариант меморандума по урегулированию, рассказал глава российской делегации на переговорах в Стамбуле помощник президента РФ Владимир Мединский, передает RT.
Проект документа был передан России на двух языках - английском и украинском. По словам Мединского, это не помешало делегации изучить украинский меморандум.
"Российская делегация получила ранее от Украины ее вариант меморандума о мирном урегулировании. Ничего, мы справились. В нашей делегации люди, знающие самые разные языки"
– Мединский
Отметим, что ранее положения проекта украинского меморандума были опубликованы в западных СМИ.
Российская сторона не будет передавать свой проект документа до переговоров, передача и обсуждение меморандума состоятся в рамках второй стамбульской встречи 2 июня, пишет ТАСС со ссылкой на источник.
"Сразу на месте, мы готовы начать содержательное сущностное обсуждение каждого из пунктов пакетного соглашения по будущему прекращению огня"
– Мединский
Переговорщики России и Украины встретятся в Стамбуле в понедельник в 13:00, прямые переговоры будут проходить во дворце Чираган.