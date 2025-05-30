Мединский: Россия получила проект украинского меморандума по урегулированию

Киев передал Москве свой проект меморандума по урегулированию ситуации, подтвердил глава российской переговорной делегации в Стамбуле Мединский. Документ был передан на английском и украинском языках.

Делегация РФ получила от украинской стороны ее вариант меморандума по урегулированию, рассказал глава российской делегации на переговорах в Стамбуле помощник президента РФ Владимир Мединский, передает RT.

Проект документа был передан России на двух языках - английском и украинском. По словам Мединского, это не помешало делегации изучить украинский меморандум.

"Российская делегация получила ранее от Украины ее вариант меморандума о мирном урегулировании. Ничего, мы справились. В нашей делегации люди, знающие самые разные языки"

– Мединский

Отметим, что ранее положения проекта украинского меморандума были опубликованы в западных СМИ.

Российская сторона не будет передавать свой проект документа до переговоров, передача и обсуждение меморандума состоятся в рамках второй стамбульской встречи 2 июня, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

"Сразу на месте, мы готовы начать содержательное сущностное обсуждение каждого из пунктов пакетного соглашения по будущему прекращению огня"

– Мединский

Переговорщики России и Украины встретятся в Стамбуле в понедельник в 13:00, прямые переговоры будут проходить во дворце Чираган.