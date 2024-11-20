Вестник Кавказа

"Мечта" решила не объявлять импичмент уходящей Зурабишвили

Саломе Зурабишвили
© Фото: Сайт президента Грузии
Импичмент больше не грозит президенту Грузии Саломе Зурабишвили – впрочем, она и в любом случае менее чем через три недели покинет свой пост: ее полномочия истекают 16 декабря.

Правящая партия "Грузинская мечта" решила отказаться от идеи объявить импичмент президенту Саломе Зурабишвили, которая озвучивалась в начале октября, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Политик признал, что попытка обречена на провал, поскольку "Мечта" не располагает сотней депутатских мандатов, а именно столько голосов необходимо для запуска импичмента.

"Срок полномочий Саломе Зурабишвили и так истекает в середине декабря"

– Кобахидзе

Напомним, о намерении еще раз попытаться отправить в отставку президента заявил спикер парламента Шалва Папуашвили 7 октября. Поводом, как и год назад, стали не согласованные с правительством поездки Зурабишвили в страны ЕС. Получать разрешение на такие визиты президента обязывает Конституция.

Стоит отметить, что выборы нового президента назначены на 14 декабря. Инаугурация назначена на 29 декабря. Срок полномочий Зурабишвили истекает 16 декабря.

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