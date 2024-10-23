Вестник Кавказа

«Мечта» готова вывести Грузию на иной уровень развития

Агитация за партию Грузинская мечта
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Грузия должна готовиться к выходу на повышенный уровень развития в течение последующих четырех лет правления «Грузинской мечты», одержавшей победу на парламентских выборах. Более подробная программа будет представлена в ноябре.

После победы на парламентских выборах «Грузинская мечта» хочет вывести Грузию на более высокий уровень развития. Этим они будут заниматься все последующие 4 года правления, рассказал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

«Через четыре года мы должны вывести на существенно новый уровень развития нашу страну, для чего уже созданы все основания»

- Ираклий Кобахидзе

Он передал, что «Мечта» предложит подробный план развития приблизительно через месяц. Она будет базироваться на предвыборной программе партии, где в качестве первостепенных задач указаны рост экономики и бюджета республики.

Напомним, что выборы в парламент Грузии прошли в прошедшую субботу. Со значительным отрывом на них победила «Грузинская мечта». Она набрала 53,59% и 89 из 150 мандатов. Оставшаяся в меньшинстве оппозиционный партии отказались признать итоги выборов и не собираются принимать участие на заседаниях. К их недовольству также присоединилась президент Грузии Саломе Зурабишвили, призвавшая всех несогласных с результатами голосования выходить на улицы.

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