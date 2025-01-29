Вестник Кавказа

Мечеть имени Исмаила Бердиева появится в Черкесске

Мечеть имени Исмаила Бердиева появится в Черкесске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава КЧР рассказал о планах строительства новой мечети. Как отметил Рашид Темрезов, она будет названа в честь бывшего руководителя Координационного центра мусульман СКФО.

В Карачаево-Черкесии планируется построить мечеть имени бывшего муфтия Исмаила Бердиева. Об этом сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона.

Рашид Темрезов отметил, что закладка фундамента состоится в Карачаевске конце этого месяца.

"Символическая закладка камня в основание будущей мечети запланирована на конец февраля в преддверии Рамадана - самого важного времени в году для каждого верующего – поста, когда дни верующих мусульман наполнены молитвами и благими делами"

– глава республики

Напомним, Бердиев возглавлял более двух десятков лет Координационный центр мусульман Северного Кавказа. Он ушел из жизни летом 2024 года.

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