Матвиенко встречается с Си Цзиньпином

Опубликовано: 12:50, 10 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Валентина Матвиенко проводит переговоры с председателем КНР. Российская делегация прибыла в Китай с визитом. Ранее Спикер Совета Федерации заявила, что приезд в Пекин показывает настрой на активизацию двустороннего сотрудничества.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко проводит переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Как пишут РИА Новости, встреча Матвиенко и Си приходит в рамках визита российской делегации в столицу Китая, которая прибыла по приглашению главы постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи

Ранее Матвиенко заявила, что приезд российской делегации в Пекин показывает настрой на активизацию сотрудничества двух государств.