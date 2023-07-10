Матвиенко встречается с Си Цзиньпином

Валентина Матвиенко проводит переговоры с председателем КНР. Российская делегация прибыла в Китай с визитом. Ранее Спикер Совета Федерации заявила, что приезд в Пекин показывает настрой на активизацию двустороннего сотрудничества.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко проводит переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.
Как пишут РИА Новости, встреча Матвиенко и Си приходит в рамках визита российской делегации в столицу Китая, которая прибыла по приглашению главы постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи
Ранее Матвиенко заявила, что приезд российской делегации в Пекин показывает настрой на активизацию сотрудничества двух государств.