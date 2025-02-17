Матвиенко в ближайшие дни приедет в Турцию

Со дня на день ожидается визит председателя Совфеда России в Турцию. Детали предстоящей поездки пока неизвестны.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко до конца текущей недели намерена приехать в Турцию. Об этом поведал глава МИД России после переговоров с турецким коллегой.

"Мы приветствуем активизацию межпарламентских обменов... Буквально на днях, на этой неделе, в Анкаре с официальным визитом будет находиться председатель Совета Федерации нашего Федерального Собрания Валентина Ивановна Матвиенко"

– Сергей Лавров

Напомним, несколько дней назад российский министр посещал Турцию. Он встречался с Хаканом Фиданом в преддверии данной поездки, а потом еще раз встретился с ним уже в Анкаре.