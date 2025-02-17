Вестник Кавказа

Матвиенко в ближайшие дни приедет в Турцию

Матвиенко Валентина
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Со дня на день ожидается визит председателя Совфеда России в Турцию. Детали предстоящей поездки пока неизвестны.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко до конца текущей недели намерена приехать в Турцию. Об этом поведал глава МИД России после переговоров с турецким коллегой.

"Мы приветствуем активизацию межпарламентских обменов... Буквально на днях, на этой неделе, в Анкаре с официальным визитом будет находиться председатель Совета Федерации нашего Федерального Собрания Валентина Ивановна Матвиенко"

– Сергей Лавров

Напомним, несколько дней назад российский министр посещал Турцию. Он встречался с Хаканом Фиданом в преддверии данной поездки, а потом еще раз встретился с ним уже в Анкаре.

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