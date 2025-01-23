Матч в честь 100-летия со дня рождения Тофика Бахрамова провели в Азербайджане

В Азербайджане провели матч в память о футбольном рефери Тофика Бахрамова. В нем ветераны сыграли с представителями прессы.

В Баку состоялась футбольная встреча, приуроченная к 100-летию со дня рождения легендарного рефери Тофика Бахрамова.

Игра была организована на стадионе, который носит имя всемирно известного судьи. В ней принимали участие две команды - ветеранов и журналистов.

Перед стартовым свистком прозвучал гимн Азербайджана, после чего состоялась минута молчания в память покойного рефери и шехидов, погибших в Отечественной войне Азербайджана.

Матч завершился в пользу ветеранов со счетом 8:3.

Напомним, Тофик Бахрамов родился в Агдаме 29 января 1925 года. Обладатель награды "Золотой свисток, которую ему лично вручила британская королева. Он прославился тем, что засчитал спорный гол англичан в финале ЧМ-1966. Арбитр ушел из жизни в марте 1993 года.