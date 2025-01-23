Вестник Кавказа

Матч в честь 100-летия со дня рождения Тофика Бахрамова провели в Азербайджане

Матч в честь 100-летия со дня рождения Тофика Бахрамова провели в Азербайджане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Азербайджане провели матч в память о футбольном рефери Тофика Бахрамова. В нем ветераны сыграли с представителями прессы.

В Баку состоялась футбольная встреча, приуроченная к 100-летию со дня рождения легендарного рефери Тофика Бахрамова.

Игра была организована на стадионе, который носит имя всемирно известного судьи. В ней принимали участие две команды - ветеранов и журналистов.

Перед стартовым свистком прозвучал гимн Азербайджана, после чего состоялась минута молчания в память покойного рефери и шехидов, погибших в Отечественной войне Азербайджана.

Матч завершился в пользу ветеранов со счетом  8:3.

Напомним, Тофик Бахрамов родился в Агдаме 29 января 1925 года. Обладатель награды "Золотой свисток, которую ему лично вручила британская королева. Он прославился тем, что засчитал спорный гол англичан в финале ЧМ-1966. Арбитр ушел из жизни в марте 1993 года.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
660 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Боец UFC из Дагестана встретился с Криштиану Роналду

Боец UFC из Дагестана встретился с Криштиану Роналду

Нападающий сборной Грузии по футболу может перебраться в Италию

Нападающий сборной Грузии по футболу может перебраться в Италию

&quot;Анжи&quot; будет играть в третьем российском дивизионе

"Анжи" будет играть в третьем российском дивизионе

Сборная России по футболу может сыграть с Ираном осенью

Сборная России по футболу может сыграть с Ираном осенью

&quot;Зенит&quot; может вернуть защитника из &quot;Ахмата&quot;

"Зенит" может вернуть защитника из "Ахмата"

Дагестанский футболист может перебраться в США

Дагестанский футболист может перебраться в США

Защитник сборной Азербайджана может продолжить карьеру в России

Защитник сборной Азербайджана может продолжить карьеру в России

Черчесов остался без работы

Черчесов остался без работы

Итоги последнего домашнего матча в евросезоне подвели в &quot;Карабахе&quot;

Итоги последнего домашнего матча в евросезоне подвели в "Карабахе"

&quot;Карабах&quot; уступил дома ФКСБ в Лиге Европы

"Карабах" уступил дома ФКСБ в Лиге Европы

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы