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Мать бросила новорожденного в Армении: подозреваемая найдена

Мать бросила новорожденного в Армении: подозреваемая найдена
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Армянские правоохранители задержали пожилую женщину, которая тайно родила ребенка и бросила его на улице в одном из сел Гегаркуникской области.

Женщину, оставившую своего новорожденного ребенка у сельской часовни, нашли в Армении, рассказали в Следкоме страны.

По словам пресс-секретаря ведомства Гора Абрамяна, с матерью, оставившей ребенка в опасности, ведутся следственные мероприятия, пишет Sputnik Армения.

Подробности о подозреваемой, правда, ссылаясь на ее односельчанина, сообщает MediaHub. Оказывается, женщине 56 лет, она живет в том же селе рядом с часовней. У нее уже есть дети и внуки.

Задержанная рассказала о мотивах, которые двигали ею. По словам женщины, она никому не говорила о беременности, так как испытывала чувство стыда. Поэтому она и решила избавиться от ребенка.

Напомним, трагедия произошла в селе Неркин Геташен. Ребенка оставили у часовни в пакете. Бездомные собаки принесли пакет к дому местной жительницы, не тронув малыша. Женщина вызвала полицию, и младенца оперативно госпитализировали. Однако был в тяжелом состоянии и умер в медцентре в Ереване.

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