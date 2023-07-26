Мать бросила новорожденного в Армении: подозреваемая найдена

Опубликовано: 17:30, 26 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армянские правоохранители задержали пожилую женщину, которая тайно родила ребенка и бросила его на улице в одном из сел Гегаркуникской области.

Женщину, оставившую своего новорожденного ребенка у сельской часовни, нашли в Армении, рассказали в Следкоме страны.

По словам пресс-секретаря ведомства Гора Абрамяна, с матерью, оставившей ребенка в опасности, ведутся следственные мероприятия, пишет Sputnik Армения.

Подробности о подозреваемой, правда, ссылаясь на ее односельчанина, сообщает MediaHub. Оказывается, женщине 56 лет, она живет в том же селе рядом с часовней. У нее уже есть дети и внуки.

Задержанная рассказала о мотивах, которые двигали ею. По словам женщины, она никому не говорила о беременности, так как испытывала чувство стыда. Поэтому она и решила избавиться от ребенка.

Напомним, трагедия произошла в селе Неркин Геташен. Ребенка оставили у часовни в пакете. Бездомные собаки принесли пакет к дому местной жительницы, не тронув малыша. Женщина вызвала полицию, и младенца оперативно госпитализировали. Однако был в тяжелом состоянии и умер в медцентре в Ереване.