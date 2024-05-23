Масштабный футбольный турнир среди школьников провели в Северной Осетии

В Северной Осетии завершился футбольный турнир на Кубок главы республики, участие в котором приняли примерно 11 тыс школьников. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на портале главы и правительства региона.
"Во Владикавказе подвели итоги республиканских соревнований среди общеобразовательных организаций на Кубки главы РСО - Алания по футболу, баскетболу и волейболу. Финальную игру по футболу и церемонию награждения победителей провели на базе спортивной школы "Юность""
– пресс-служба
Обладателем кубка среди юношей стали спортсмены, представляющие школу №4 из Беслана. Среди девушек первое место заняла команда школы №42 из Владикавказа.
"В баскетболе победителями среди юношей стала команда школы №44 из Владикавказа, а среди девушек - команда школы №1 из Ардона. Кубки главы РСО - Алания по волейболу среди юношей получила команда школы №3 из Моздока, среди девушек - команда школы №2 из Моздока"
– правительство республики
Победителям вручили кубки, медали, дипломы и денежные сертификаты.