Масштабную кампанию против ожирения запустили в Турции

Президент Турции начал массовую кампанию по борьбе с ожирением. В ее рамках власти планируют проверить на наличие лишнего веса миллионы граждан.

В Турции запустили масштабную кампанию против ожирения. Об этом пишет местная пресса.

Старт кампании дал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

По данным Berliner Morgenpost, в ближайшие месяцы сотрудники санитарных служб будут останавливать прохожих прямо на улице и измерять их вес и рост.

В том случае, если индекс массы тела будет достигать 25 или выше, человека будут направлять к врачам, которые будут давать рекомендации по снижению веса.

Девиз кампании "Узнай свой вес – живи" здорово, она продлится до 10 июля. За это время планируется взвесить примерно 10 млн человек.

Пока нет информации, будет ли взвешивание производиться принудительно.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения, в Турции страдают ожирением около 30% граждан. Это почти в 2 раза больше среднего показателя по Евросоюзу.