Масштабную кампанию против ожирения запустили в Турции

В Турции запустили масштабную кампанию против ожирения. Об этом пишет местная пресса.
Старт кампании дал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
По данным Berliner Morgenpost, в ближайшие месяцы сотрудники санитарных служб будут останавливать прохожих прямо на улице и измерять их вес и рост.
В том случае, если индекс массы тела будет достигать 25 или выше, человека будут направлять к врачам, которые будут давать рекомендации по снижению веса.
Девиз кампании "Узнай свой вес – живи" здорово, она продлится до 10 июля. За это время планируется взвесить примерно 10 млн человек.
Пока нет информации, будет ли взвешивание производиться принудительно.
Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения, в Турции страдают ожирением около 30% граждан. Это почти в 2 раза больше среднего показателя по Евросоюзу.