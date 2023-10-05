Маск выступит на конгрессе в Баку 

Опубликовано: 14:43, 5 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Илон Маск свяжется с участниками международного конгресса астронавтики по видеосвязи. Конгресс проходит в эти дни в азербайджанской столице. Обращение Маска можно будет увидеть на странице конгресса.

Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана сообщило, что сегодня в рамках конгресса астронавтики планируется выступление главы SpaceX Илона Маска. Известный американский предприниматель свяжется с участниками конгресса онлайн.

Трансляцию прямого эфира можно будет найти на официальном сайте международного конгресса.

Международный конгресс астронавтики проходит ежегодно и объединяет ученых и специалистов в области космических исследований. Столица Азербайджана уже не первый раз принимает это мероприятие. Впервые конгресс проходил в Баку в 1973 году.