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Маск выступит на конгрессе в Баку 

Маск выступит на конгрессе в Баку 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Илон Маск свяжется с участниками международного конгресса астронавтики по видеосвязи. Конгресс проходит в эти дни в азербайджанской столице. Обращение Маска можно будет увидеть на странице конгресса. 

Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана сообщило, что сегодня в рамках конгресса астронавтики планируется выступление главы SpaceX Илона Маска. Известный американский предприниматель свяжется с участниками конгресса онлайн. 

Трансляцию прямого эфира можно будет найти на официальном сайте международного конгресса.

Международный конгресс астронавтики проходит ежегодно и объединяет ученых и специалистов в области космических исследований. Столица Азербайджана уже не первый раз принимает это мероприятие. Впервые конгресс проходил в Баку в 1973 году.

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