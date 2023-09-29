Опубликовано: 20:32, 29 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Американский бизнесмен и инженер, миллиардер Илон Маск посетит Турцию в 2024 года. Поездку он анонсировал на своей странице в соцсети "X".

Легендарный Илон Маск приедет в Турцию в будущем году.

В соцсети "X" миллиардер отозвался на прошедший недавно в Анкаре фестиваль Технофест.

Он обратился с поздравлением ко всем командам, которые участвовали в Teknofest в 2023 году.

Далее бизнесмен поблагодарил президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана за приглашение посетить мероприятие.

"Я с нетерпением жду возможности присутствовать [на фестивале] лично в следующем году, а также обсудить дальнейшие возможности для инвестиций в Турцию"

– Илон Маск