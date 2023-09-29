Американский бизнесмен и инженер, миллиардер Илон Маск посетит Турцию в 2024 года. Поездку он анонсировал на своей странице в соцсети "X".
Легендарный Илон Маск приедет в Турцию в будущем году.
В соцсети "X" миллиардер отозвался на прошедший недавно в Анкаре фестиваль Технофест.
Он обратился с поздравлением ко всем командам, которые участвовали в Teknofest в 2023 году.
Далее бизнесмен поблагодарил президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана за приглашение посетить мероприятие.
"Я с нетерпением жду возможности присутствовать [на фестивале] лично в следующем году, а также обсудить дальнейшие возможности для инвестиций в Турцию"
– Илон Маск