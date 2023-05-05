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Маршрутка в Севастополе протаранила дерево, есть пострадавшие

Маршрутка в Севастополе протаранила дерево, есть пострадавшие
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня вечером в ДТП в Севастополе попало маршрутное такси – его водитель врезался в дерево, пострадали двенадцать человек.

Маршрутка частного перевозчика сегодня вечером врезалась в дерево в Севастополе, 12 человек получили травмы, - сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"На место ДТП направлено пять бригад "скорой помощи", которые сейчас транспортируют 12 пострадавших, среди которых, по предварительной информации, восемь средней степени тяжести и, предварительно, трое тяжелых", - написал Развожаев в своем Telegram-канале, передает "Интерфакс".

Известно, что среди пострадавших - два подростка 15 и 16 лет. Сейчас на месте аварии работают полиция и МЧС.

Причина ДТП пока не установлена.

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